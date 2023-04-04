ПФУ начал финансирование пенсий за апрель: сколько выплатили в начале месяца

Выплата пенсий будет производиться с 4 апреля согласно графику на определенную каждому пенсионеру дату.

Напомним, с 1 апреля 2023 года в Украине провели перерасчет выплат работающим пенсионерам. ПФУ проводит такой перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров.

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, за март на пенсионные выплаты направлено 57,6 млрд гривен, что на 6,6 млр. гривен (13%) больше, чем в феврале (51,0 млрд. гривен).