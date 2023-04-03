Перерахунок пенсій: хто отримає підвищення з 1 квітня

З 1 квітня 2023 року в Україні провели перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. ПФУ проводить такий перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Цьогоріч пенсії перерахують особам, які після призначення / попереднього перерахунку продовжували працювати і на 1 березня 2023 року здобули право на перерахунок, тобто:

або набули 24 місяці страхового стажу,

або пройшло два роки від призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

Перерахунок проводиться з урахуванням набутого стажу. Якщо пенсіонер набув не менше 24 місяці страхового стажу, та це доцільно, враховується і заробіток, повідомили в прес-службі.

Сума, на яку збільшується пенсія, в кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має, та який заробіток одержував в період роботи. Під час здійснення перерахунку фахівці Фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу і зарплати, зазначили у ПФУ.

Право на перерахунок визначає, зокрема, і страховий стаж, набутий у січні - лютому 2023 року, але тільки в середині II кварталу, після надходження данних, повідомили у фонді.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.