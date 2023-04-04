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ПФУ розпочав фінансування пенсій за квітень: скільки виплатили на початку місяця

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 11:29
ПФУ розпочав фінансування пенсій за квітень: скільки виплатили на початку місяця Фото: ПФУ почав виплачувати пенсії за квітень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за квітень 2023 року. На пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" вже спрямовано 1,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Виплата пенсій буде здійснюватися з 4 квітня згідно з графіком на визначену кожному пенсіонеру дату.

Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року в Україні провели перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. ПФУ проводить такий перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів.

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, за березень на пенсійні виплати направлено 57,6 млрд гривень, що на 6,6 млрд гривень (13%) більше, ніж у лютому (51,0 млрд гривень).

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