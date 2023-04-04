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ПФУ начал финансирование пенсий за апрель: сколько выплатили в начале месяца

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Украина, Вторник 04 апреля 2023 11:29
ПФУ начал финансирование пенсий за апрель: сколько выплатили в начале месяца Фото: ПФУ начал выплачивать пенсии за апрель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию выплат за апрель 2023 года. На пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" уже направлено 1,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Выплата пенсий будет производиться с 4 апреля согласно графику на определенную каждому пенсионеру дату.

Напомним, с 1 апреля 2023 года в Украине провели перерасчет выплат работающим пенсионерам. ПФУ проводит такой перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров.

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, за март на пенсионные выплаты направлено 57,6 млрд гривен, что на 6,6 млр. гривен (13%) больше, чем в феврале (51,0 млрд. гривен).

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