В ПФУ рассказали, кому пересчитали пенсии с начала 2019 года

В Пенсионном фонде Украины рассказали о перерасчете пенсий с начала этого года. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, 16 мая в комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрели состояние функционирования Пенсионного фонда Украины.

В частности, ПФУ с начала этого года провел уже три перерасчета.

"С начала 2019 года органами Пенсионного фонда проведены уже три перерасчета: для пенсионеров старше 65 лет, у которых страховой стаж составляет для мужчин старше 35 лет, для женщин - более 30 лет, индексация пенсий с 1 марта и автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля работающим пенсионерам", - указано в сообщении.

Напомним, ПФУ обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру выплат на 1 апреля 2019 года. По данным фонда, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров. Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Как писало РБК-Украина ранее, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Кроме того, с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые ПФУ получил от растаможки "евроблях". Единовременная доплата выплачивалась равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам.