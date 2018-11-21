В бюджете-2019 Пенсионный фонд обеспечен без доходов от "евроблях", - Минфин

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Сейчас в Минфине не знают, какие именно доходы в ПФУ могут ожидать после вступления в силу законов

Бюджет Пенсионного фонд заложен без учета доходов от закона о растаможке "евроблях". Об этом заявила врио министра финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Маркарова отметила, что полученные от введения в действие этих законов средства запланированы как дополнительное поступление в госбюджет.

"Трансфер Пенсионного фонда в полной мере учтен без законопроекта о так называемой легализации автомобилей с еврономерами... Ведь законопроект о легализации запланирован в государственном бюджете по специальному фонду - как дополнительное поступление. Мы не знаем, сколько этих средств будет. Мы заложили в бюджете возможность получения ориентировочной цифры. Время покажет, какое количество граждан захочет этим воспользоваться", - заявила врио главы Минфина.

По ее словам, сейчас в министерстве не знают, какие именно доходы в Пенсионный фонд могут ожидать после вступления в силу законов о "евробляхах".

"Если будут доходы, то будут дополнительные расходы на Пенсионный фонд. Но пенсии будут профинансированы в полном объеме благодаря тому трансферу, который и был заложен к первому чтению (проекта закона о госбюджете-2019, - ред.)", - добавила Маркарова.

Напомним, сегодня парламент разблокировал подписание законопроект о растаможке "евроблях". Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что документы будут сегодня же направлены на подпись главе государства Петру Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, в проекте бюджета-2019, который правительство подало в парламент на рассмотрение ко второму чтению, предусмотрены дополнительные доходы от растаможки авто с иностранной регистрацией.

В частности, планируется, что средства от растаможки в объеме 1 млрд грн направляются в специальный фонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по бюджетным программам, и дефицита средств ПФУ.