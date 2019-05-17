У ПФУ розповіли, кому перерахували пенсії з початку 2019 року

У Пенсійному фонду Україні розповіли про перерахунок пенсій з початку цього року. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 16 травня у комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянули стан функціонування Пенсійного фонду України.

Зокрема, ПФУ з початку цього року провів уже три перерахунки.

"З початку 2019 року органами Пенсійного фонду проведено вже три перерахунки: для пенсіонерів старших 65 років, у яких страхових стаж становить для чоловіків понад 35 років, для жінок - понад 30 років, індексація пенсій з 1 березня та автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня працюючим пенсіонерам", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, ПФУ оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру виплат на 1 квітня 2019 року. За даними фонду, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 11,4 млн пенсіонерів. Середня пенсія з початку року зросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Як писало РБК-Україна раніше, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичний перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну, для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше 100 грн.

Крім того, з 1 березня вводяться додаткові виплати пенсіонерам коштів, які ПФУ отримав від розмитнення "євроблях". Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) в березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії встановлена ​​2 095 111 осіб.