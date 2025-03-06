ПФУ провів індексацію з 1 березня: як дізнатися розмір пенсії

ПФУ надав інструкцію, як дізнатися розмір пенсії після індексації.

Потрібно зайти на вебпортал ПФУ та авторизуватися.

Потім потрібно зайти в розділ "Моя пенсія".

Там можна дізнатися новий розмір пенсії з 1 березня.

Індексація пенсій

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 лютого ухвалив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році.

Згідно з постановою, перерахунок буде проведений для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи, для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників та науковців.

Пенсійні виплати будуть індексовані на 11,5%. В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте на 9,6% з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.