ПФУ провел индексацию с 1 марта: как узнать размер пенсии

ПФУ предоставил инструкцию, как узнать размер пенсии после индексации.

Нужно зайти на веб-портал ПФУ и авторизоваться.

Затем нужно зайти в раздел "Моя пенсия".

Там можно узнать новый размер пенсии с 1 марта.

Индексация пенсий

Напомним, Кабинет министров 25 февраля принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году.

Согласно постановлению, перерасчет будет проведен для тех, кто получает пенсии из солидарной системы, для бывших военных, для чернобыльцев, для тех, кто получает пенсии за особые заслуги, бывших чиновников и ученых.

Пенсионные выплаты будут индексированы на 11,5%. В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5 789 гривен до 6 345 гривен.

Размер увеличения в результате перерасчета пенсии не может превышать 1500 гривен. В случае, когда размер повышения в результате перерасчета не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватающей до указанного размера.