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Українцям почали виплачувати підвищені пенсії за березень

Україна, Вівторок 04 березня 2025 10:39
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Українцям почали виплачувати підвищені пенсії за березень Фото: підвищені пенсії почали виплачувати в березні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 3 березня розпочав фінансування виплат за березень 2025 року. Пенсії буде підвищено через індексацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

"На пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 1,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Виплата пенсій буде здійснюватися з 4 березня згідно з графіком на визначену кожному пенсіонеру дату.

Індексація пенсій

Індексація пенсій в Україні відбудлася з 1 березня 2025 року, як це і передбачено законодавством.

Пенсійний фонд проведе перерахунок автоматично. Пенсіонерам нікуди звертатися не потрібно.

Перерахунок буде проведено з коефіцієнтом 1,115. Середній розмір пенсій українців з 1 березня зросте на 9,6% з 5 790 грн до 6 345 гривень.

Індексація відбудеться для всіх українських пенсіонерів. Мова йде про людей, які отримують пенсію за загальним пенсійним законом, також про пенсіонерів силових відомств, про військовослужбовців, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, про осіб, які отримують чорнобильські виплати, чиновників, науковців, депутатів.

Кошти на індексацію надійдуть з солідарної пенсійної системи та з державного бюджету. У проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік передбачено 44,7 млрд гривень на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

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