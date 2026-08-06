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ПФУ объяснил, влияет ли работа пенсионера-ВПЛ на выплату помощи

07:49 06.08.2026 Чт
2 мин
Главным критерием оказался отнюдь не факт трудоустройства
aimg Екатерина Коваль
ПФУ объяснил, влияет ли работа пенсионера-ВПЛ на выплату помощи Фото: Пенсионный фонд разъяснил условия продления выплат для пенсионеров-ВПЛ (Getty Images)
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Пенсионный фонд разъяснил, продолжается ли автоматически выплата пособия на проживание для одиноких пенсионеров-ВПЛ, работающих и получающих пенсию по возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В каких условиях помощь продолжают без заявления

Выплата пособия на жительство ВПЛ регулируется Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 20 марта 2022 года №332. Согласно пункту 13-1 этого Порядка, получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, выплату продлевают на следующий шестимесячный период автоматически - без необходимости повторного обращения.

В 2026 году предельный размер такой пенсии составляет 10380 гривен.

Почему работа не влияет на решение

В Пенсионном фонде отметили: факт трудоустройства пенсионера и доход, полученный в виде заработной платы, не влияют на автоматическое продление выплаты пособия на проживание.

Поскольку в этом конкретном случае пенсия женщины составляет 8400 гривен и не превышает установленный лимит в 10 380 гривен, помощь на проживание ВПЛ ей продлят автоматически на следующие шесть месяцев - несмотря на то, что она официально работает.

Напомним, с 1 августа 2026 года часть ВПЛ уже потеряла право на жилищный ваучер, вместе с тем появился и новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.

Ранее правительство также изменило правила жилья для переселенцев - среди нововведений появился обязательный мониторинг помещений, где проживают ВПЛ.

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