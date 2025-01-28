ПФУ сообщил, на сколько выросли пенсии в Украине за последний год

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 января 2025 года. Рост пенсий не догнал инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

Средний размер пенсии за 2024 год вырос на 403,8 гривен или на 7,5% до 5 789,05 гривен.

При этом потребительские цены в декабре 2024 года были на 12,0% выше, чем год назад. Однако среднегодовая инфляция была всего 6,5%. Таким образом, реальная пенсия немного выросла.

Количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составило 10 343 630 человек. Это 172 907 человек меньше, чем в начале года (10 516 537 человек).

Повышение пенсий

Основное повышение пенсий в Украине произошло в начале года, когда в Украине провели индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

На 8% индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Инфляция составила 5,1%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен. Инфляция была 26,6%.

По данным НБУ, нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат в Украине. В то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.