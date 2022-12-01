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ПФУ показав, як змінилися зарплати українців з початку війни

Фото: зарплати впали з початку війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2022 року. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

  • січень 2022 року - 14 055,38 гривень
  • лютий 2022 року - 14 133,18 гривень
  • березень 2022 року - 13 016,16 гривень
  • квітень 2022 року - 12 081,96 гривень
  • травень 2022 року - 12 528,42 гривень
  • червень 2022 року - 13 957,63 гривень
  • липень 2022 року - 13 499,87 гривень
  • серпень 2022 року - 12 745,82 гривень
  • вересень 2022 року - 13 387,48 гривень

Таким чином, у вересні в порівнянні з лютим зарплата впала на 745,7 гривень. Мінімальній рівень був у квітні - 12 081,96 гривень. Між тим, за офіційним прогнозом уряду інфляція у 2022 році складе 29,3%.

Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.

Нагадаємо, за даними ПФУ показник середньої заробітної плати 2021 рік зріс на 25,5% до 12 993,56 гривень.

За даними Держстату, середня зарплата за 2021 рік зросла на 20,9% до 14 014 гривень.

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