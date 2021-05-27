ПФУ перейдет на международные стандарты отчетности для введения накопительной пенсии

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ПФУ обеспечивает ведение бухгалтерского учета в соответствии с Национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета. При этом в части исполнения бюджета по учету доходов и осуществления расходов на пенсионные выплаты применяются различные методы: по кассовому методу осуществляются операции по расходам на пенсионные выплаты, другие операции - по методу начисления.

"Для проведения анализа сопоставления в процентном соотношении, в относительном размере расходов на пенсионное обеспечение, сравнивая со странами Европейского Союза и другими странами, возникает необходимость обеспечения отражения финансовых операций в едином формате", - говорится в документе.

Кроме того, переход на международные стандарты необходим с учетом предусмотренного законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, преобразования Пенсионного фонда Украины в некоммерческую самоуправляемую организацию.

Применение международных стандартов финансовой отчетности является необходимым ввиду применения субъектами рынков финансовых услуг международных стандартов финансовой отчетности для сопоставления финансовых показателей как государственного, так и негосударственных пенсионных фондов.

Проектом предлагается утвердить план мероприятий по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в Пенсионном фонде Украины на период до 2025 года.