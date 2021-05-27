ПФУ перейде на міжнародні стандарти звітності для введення накопичувальної пенсії

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, ПФУ забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому в частині виконання бюджету з обліку надходжень та здійснення видатків на пенсійні виплати застосовуються різні методи: за касовим методом здійснюються операції за видатками на пенсійні виплати, інші операції - за методом нарахування.

"Для проведення аналізу зіставлення у відсотковому співвідношенні, у відносному розмірі витрат на пенсійне забезпечення України, порівнюючи з країнами Європейського Союзу, іншими країнами, виникає необхідність забезпечення відображення фінансових операцій в єдиному форматі", - йдеться в документі.

Крім того, перехід на міжнародні стандарти необхідний, зважаючи на передбачене законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову самоврядну організацію.

Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності є необхідним з огляду на застосування суб'єктами ринків фінансових послуг міжнародних стандартів фінансової звітності, для зіставлення фінансових показників як державного, так і недержавних пенсійних фондів.

Проектом пропонується затвердити план заходів щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у Пенсійному фонді України на період до 2025 року.