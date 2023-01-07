ПФУ перерахував кошти на субсидії та пільги за останній місяць 2022 року

Крім того, на страхові виплати направлено 913,5 млн гривень, в тому числі 33,7 млн гривень на оплату лікарняних.

Нагадаємо, функції із виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Крім того, з 1 січня організаційна модель соціального страхування зазнала змін. Відтепер уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.

По суті, змінюється орган, що буде забезпечувати такі виплати. Отже, відтепер ПФУ України виплачуватиме: