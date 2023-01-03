В Україні змінилася модель соціального страхування: як будуть проходити виплати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

З 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", відповідно до якої страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме не Фонд соціального страхування України, а Пенсійний фонд України.

По суті, змінюється орган, що буде забезпечувати такі виплати. Отже, відтепер ПФУ України виплачуватиме:

- допомогу по тимчасовій втраті працездатності ("лікарняні");

- допомогу по вагітності і пологах ("декретні");

- допомогу на поховання застрахованим особам, в т. ч. потерпілим на виробництві;

- одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

"Попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розміри цих виплат для громадян зберігаються, а розмір деяких – навіть збільшується", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року набули чинності зміни до законів "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яким передбачено приєднання Фонду соціального страхування України (ФССУ) до Пенсійного фонду України.

ПФУ та його територіальні органи є правонаступниками ФССУ і виконують функції з управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

Як установа, що має найбільш розгалужену мережу територіальних органів та є держателем і адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності (складової частини реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), Пенсійний фонд України відтепер здійснює:

призначення страхових виплат та надання соціальних послуг;

профілактику нещасних випадків на виробництві;

проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;

контроль за використанням страхувальниками страхових коштів.

Протягом листопада-грудня 2022 року уряд ухвалив всі необхідні нормативні акти, аби забезпечити передачу функцій соціального страхування, у тому числі прийом співробітників ФССУ на роботу до Пенсійного фонду України.