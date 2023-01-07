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ПФУ перечислил деньги на субсидии и льготы за последний месяц 2022 года

Фото: средства за субсидии и льготы за декабрь уже выплачены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины профинансировал жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2022 года. На эти цели выделено 3,9 млрд гривен - столько же, как и в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Кроме того, на страховые выплаты направлено 913,5 млн. гривен, в том числе 33,7 млн гривен на оплату больничных.

Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

Кроме того, с 1 января организационная модель социального страхования претерпела изменения. Теперь уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является Пенсионный фонд Украины.

По сути, изменяется орган, обеспечивающий такие выплаты. Теперь ПФУ Украины будет выплачивать:

  • - пособие по временной потере трудоспособности ("больничные");
  • - пособие по беременности и родам ("декретные");
  • - пособие на погребение застрахованным лицам, в т. ч. пострадавшим на производстве;
  • - единовременные и ежемесячные страховые выплаты потерпевшим на производстве, членам их семей.

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии выделено 37,870 млрд гривен Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд гривен).

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