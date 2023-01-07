ПФУ перечислил деньги на субсидии и льготы за последний месяц 2022 года

Пенсионный фонд Украины профинансировал жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2022 года. На эти цели выделено 3,9 млрд гривен - столько же, как и в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Кроме того, на страховые выплаты направлено 913,5 млн. гривен, в том числе 33,7 млн гривен на оплату больничных.
Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.
Кроме того, с 1 января организационная модель социального страхования претерпела изменения. Теперь уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является Пенсионный фонд Украины.
По сути, изменяется орган, обеспечивающий такие выплаты. Теперь ПФУ Украины будет выплачивать:
В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии выделено 37,870 млрд гривен Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд гривен).
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