ПФУ перечислил деньги на субсидии и льготы за последний месяц 2022 года

Кроме того, на страховые выплаты направлено 913,5 млн. гривен, в том числе 33,7 млн гривен на оплату больничных.

Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

Кроме того, с 1 января организационная модель социального страхования претерпела изменения. Теперь уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является Пенсионный фонд Украины.

По сути, изменяется орган, обеспечивающий такие выплаты. Теперь ПФУ Украины будет выплачивать: