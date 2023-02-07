Держприкордонслужбу зобов'яжуть передавати ПФУ дані про виїзд за кордон чи окупацію

Кабмін схвалив зміни до закону, згідно з якими Пенсійному фонду України надаватимуть інформацію про виїзд громадян за кордон або в окупацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, законопроектом пропонується зобов'язати Державну прикордонну службу передавати ПФУ для реалізації повноважень у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування інформацію про громадян, які перетинали кордон України або в'їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти.
Варто зауважити, що самого тексту законопроекту поки що немає у відкритому доступі, тому важко передбачити, до чого такі зміни можуть призвести у разі виїзду на тимчасово непідконтрольні Україні території. При цьому, згідно з діючими нормами, у такій ситуації виплата пенсій не припиняється.
Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики нагадували, що українці можуть отримувати пенсію, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях за допомогою банківської картки.
Також ми писали, що ПФУ оприлюднив інструкцію щодо того, як українцям на окупованих територіях оформити пенсію.
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