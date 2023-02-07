Держприкордонслужбу зобов'яжуть передавати ПФУ дані про виїзд за кордон чи окупацію

Кабмін схвалив зміни до закону, згідно з якими Пенсійному фонду України надаватимуть інформацію про виїзд громадян за кордон або в окупацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

За його словами, законопроектом пропонується зобов'язати Державну прикордонну службу передавати ПФУ для реалізації повноважень у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування інформацію про громадян, які перетинали кордон України або в'їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти.

Варто зауважити, що самого тексту законопроекту поки що немає у відкритому доступі, тому важко передбачити, до чого такі зміни можуть призвести у разі виїзду на тимчасово непідконтрольні Україні території. При цьому, згідно з діючими нормами, у такій ситуації виплата пенсій не припиняється.