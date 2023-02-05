Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Українці можуть отримувати пенсію, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонери можуть отримати кошти на банківську картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Українцям пояснюють, що отримати пенсію можна у відділеннях "Укрпошти" або ж через уповноважений банк. Проте "Укрпошта" з 1 серпня припинила працювати на окупованих ворогом територіях.

Якщо пенсія надходила на карту, вона продовжуватиме надходити на цей рахунок. Пенсіонер зможе розраховуватися нею у магазинах, аптеках, сплачувати в інтернеті, або якщо матиме доступ до банкоматів - отримати там свої кошти.

Що робити, якщо отримували пенсію на пошті

Якщо людина знаходиться в окупації і раніше отримувала пенсію на "Укрпошті", то її кошти будуть надходити на рахунок в "Ощадбанку". Пенсіонер зможе забрати свої кошти протягом півроку у будь-якому відділенні "Ощадбанку".

За бажанням можна написати заяву та отримувати пенсію в іншому банку або через відділення "Укрпошти".

Крім того, у період воєнного стану пенсіонери на звільнених територіях та у районах, де йдуть бойові дії, можуть подати заяву і змінити спосіб виплат. Таку заявку можна подати у пенсійних відділах, органах соціального захисту або через сільського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації.