Госпогранслужбу обяжут передавать ПФУ данные о выезде за границу или в оккупацию

Кабмин одобрил изменения в закон, согласно которым Пенсионному фонду Украины будут предоставлять информацию о выезде граждан за границу или в оккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, законопроектом предлагается обязать Государственную пограничную службу передавать ПФУ для реализации его полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования информацию о гражданах, которые пересекали границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты.

Стоит заметить, что самого текста законопроекта пока нет в открытом доступе, поэтому сложно предсказать, к чему такие изменения могут привести в случае выезда на временно неподконтрольные Украине территории. При этом, согласно действующим нормам, в такой ситуации выплата пенсий не прекращается.