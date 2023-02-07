Госпогранслужбу обяжут передавать ПФУ данные о выезде за границу или в оккупацию

Кабмин одобрил изменения в закон, согласно которым Пенсионному фонду Украины будут предоставлять информацию о выезде граждан за границу или в оккупацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, законопроектом предлагается обязать Государственную пограничную службу передавать ПФУ для реализации его полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования информацию о гражданах, которые пересекали границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты.
Стоит заметить, что самого текста законопроекта пока нет в открытом доступе, поэтому сложно предсказать, к чему такие изменения могут привести в случае выезда на временно неподконтрольные Украине территории. При этом, согласно действующим нормам, в такой ситуации выплата пенсий не прекращается.
Напомним, ранее в Минсоцполитики напоминали, что украинцы могут получать пенсию, находясь на временно оккупированных территориях при помощи банковской карты.
Также мы писали, что ПФУ обнародовал инструкцию, как украинцам на оккупированных территориях оформить пенсию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.