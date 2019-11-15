ПФУ выявил в пенсионных делах более 150 тыс. неверных записей

Пенсионный фонд Украины выявил в пенсионных делах украинцев 150 258 неверных записей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, Пенсионный фонд осуществляет проверку актуальности данных о паспортных документах в электронных пенсионных делах на основании информации Государственной миграционной службы.

Всего по состоянию на 14 ноября было обработано 134 069 электронных дел.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2019 средняя пенсия составляла 2 646 грн или 95 долларов (в 2018 году - 42% чистой средней заработной платы, с которой уплачены взносы).

Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины за июль-сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,2% с 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Собственные доходы ПФУ выросли за третий квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн. В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,5% с 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.