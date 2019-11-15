ПФУ виявив у пенсійних справах понад 150 тис. невірних записів

Пенсійний фонд України виявив у пенсійних справах українців 150 258 невірних записів. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначається в повідомленні, Пенсійний фонд здійснює перевірку актуальності даних про паспортні документи в електронних пенсійних справах на підставі інформації Державної міграційної служби.

Усього станом на 14 листопада було опрацьовано 134 069 електронних справ.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2019 середня пенсія становила 2 646 грн або 95 доларів (в 2018 році - 42% чистого середньої заробітної плати, з якої сплачені внески).

Як повідомляло РБК-Україна, доходи Пенсійного фонду України за липень-вересень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,2% з 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Власні доходи ПФУ зросли за третій квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн. У той же час витрати з держбюджету на покриття дефіциту ПФУ зросли на 18,5% з 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.