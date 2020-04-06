ПФУ обнародовал видеоразъяснение о выплате пенсионерам по тысяче гривен

Пенсионный фонд Украины готов начать выплату одноразовой денежной помощи в размере тысячи гривен после того, как Верховная рада предусмотрит эти деньги в государственном бюджете. Об этом говорится видеоразъяснении, которое обнародовала пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, единовременную выплату получат около 10 млн человек, чья пенсия не превышает 5 тыс. грн. ПФУ начислит средства автоматически, без обращений пенсионеров.

"Выплата будет начата после выделения средств из государственного бюджета. Деньги на банковские карты зачислят безотлагательно", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Укрпошта" обеспечит доставку денег пенсионерам домой в течение пяти дней. Тем, кому по разным причинам, не выплатят средства в течение пяти дней, тысячу гривен выплатят вместе с пенсией.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Напомним, Кабинет министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабине решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что инициативы требуют принятия изменений в госбюджет.