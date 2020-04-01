ПФУ назвал условие начала выплат пенсионерам по тысяче гривен

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Верховная рада должна принять изменения в госбюджет, увеличив его дефицит

Пенсионный фонд начнет выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1 тыс. грн пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, после внесения Верховной радой изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, после принятия изменений в госбюджет также начнутся выплаты пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Ежемесячную компенсационную выплату к пенсии в размере до 500 гривен получат 1,5 млн человек этого возраста, у которых пенсия не превышает размера средней заработной платы за 2019 год - 9 205 гривен.

Кроме того, если пенсионер в возрасте старше 80 лет имеет страховой стаж не менее 25 лет (мужчина) или 20 лет (женщина), то после установления доплаты размер пенсии не может быть ниже 2 600 гривен, добавили в ПФУ.

Напомним, Кабинет министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что инициативы требуют принятия изменений в госбюджет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн.