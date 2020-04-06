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ПФУ оприлюднив відеороз'яснення щодо виплат пенсіонерам по тисячі гривень

Новини » Економіка     06.04.2020 - 13:34
ПФУ оприлюднив відеороз'яснення щодо виплат пенсіонерам по тисячі гривень
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Пенсіонери отримають по тисячі гривень після збільшення Радою дефіциту держбюджету

Пенсійний фонд України готовий почати виплату одноразової грошової допомоги у розмірі тисячі гривень після того, як Верховна рада передбачить ці кошти в державному бюджеті. Про це йдеться відеороз'ясненні, яке оприлюднила прес-служба ПФУ.

Відеороз'яснення щодо виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 тисячі гривень в умовах карантину

Пенсійний фонд України пропонує відеороз'яснення щодо виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 тисячі гривень в умовах карантину. Водночас закликаємо мінімізувати соціальні контакти: виплати будуть здійснені усім своєчасно шляхом надходження коштів на особисті банківські картки, або доставлені листоношами додому. Залишайтесь вдома. Бережіть життя - збережете Україну!

Опубліковано Пенсійний фонд України Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Як зазначили в прес-службі, одноразову виплату отримають близько 10 млн осіб, чия пенсія не перевищує 5 тис. грн. ПФУ нарахує кошти автоматично, без звернень пенсіонерів.

"Виплату буде розпочато після виділення коштів з державного бюджету. Гроші на банківські картки зарахують невідкладно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Укрпошта" забезпечить доставку грошей пенсіонерам додому протягом п’яти днів. Тим, кому з різних причин, не виплатять кошти упродовж п’яти днів, тисячу гривень виплатять разом із пенсією.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. Крім того, Кабіні вирішив виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн, по 1 тис. грн. У той же час прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ініціативи потребують ухвалення змін до держбюджету.

Працюючим пенсіонерам підвищили виплати Пенсії і соцдопомоги перепризначатимуться автоматично на час карантину
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