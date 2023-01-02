ПФУ назвав суму пенсійних виплат за 2022 рік

Фото: пенсійні виплати у 2022 році зросли на 12,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2022 році на пенсійні виплати спрямовано 575,2 млрд гривень. Це на 12,8% більше, ніж у 2021 році (509,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Згідно затвердженого графіка фінансування, виплати пенсій за січень планується розпочати сьогодні, 2 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, за даними ПФУ, з початку 2022 року середня пенсія зросла на 767,67 гривень (на 19,2%) та становила на 1 жовтня 2022 року 4 759,2 гривень.