ПФУ назвав суму пенсійних виплат за 2022 рік
Фото: пенсійні виплати у 2022 році зросли на 12,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
У 2022 році на пенсійні виплати спрямовано 575,2 млрд гривень. Це на 12,8% більше, ніж у 2021 році (509,9 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
"Згідно затвердженого графіка фінансування, виплати пенсій за січень планується розпочати сьогодні, 2 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними ПФУ, з початку 2022 року середня пенсія зросла на 767,67 гривень (на 19,2%) та становила на 1 жовтня 2022 року 4 759,2 гривень.
В уряді вирішили провести у 2023 році планову індексацію пенсій, передбачену законодавством. Вона відбудеться з 1 березня. Поки що на ці цілі виділено близько 40 млрд гривень.