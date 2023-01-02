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ПФУ назвав суму пенсійних виплат за 2022 рік

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 09:51
ПФУ назвав суму пенсійних виплат за 2022 рік Фото: пенсійні виплати у 2022 році зросли на 12,8%  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2022 році на пенсійні виплати спрямовано 575,2 млрд гривень. Це на 12,8% більше, ніж у 2021 році (509,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Згідно затвердженого графіка фінансування, виплати пенсій за січень планується розпочати сьогодні, 2 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ПФУ, з початку 2022 року середня пенсія зросла на 767,67 гривень (на 19,2%) та становила на 1 жовтня 2022 року 4 759,2 гривень.

В уряді вирішили провести у 2023 році планову індексацію пенсій, передбачену законодавством. Вона відбудеться з 1 березня. Поки що на ці цілі виділено близько 40 млрд гривень.

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