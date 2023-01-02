ПФУ назвал сумму пенсионных выплат за 2022 год

Фото: пенсионные выплаты в 2022 году выросли на 12,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2022 году на пенсионные выплаты направлено 575,2 млрд гривен. Это на 12,8% больше, чем в 2021 году (509,9 млрд. гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"Согласно утвержденному графику финансирования, выплаты пенсий за январь планируется начать сегодня, 2 января 2023 года", - говорится в сообщении. Напомним, по данным ПФУ, с начала 2022 года средняя пенсия выросла на 767,67 гривен (на 19,2%) и составила на 1 октября 2022 4 759,2 гривен.