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ПФУ назвав регіони України з найвищими пенсіями

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 15:50
ПФУ назвав регіони України з найвищими пенсіями Фото: найвищі пенсії у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 жовтня 2022 року. Загалом в Україні налічується 10726239 пенсіонерів, середня пенсія становить 4539 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 6 231 гривня. Далі йдуть Донецька (5 749 гривень), Луганська (5 309 гривень) та Дніпропетровська області (5 075 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 490 гривень), Закарпатській (3 631 гривня) та Чернівецькій (3 656 гривень) областях.

ПФУ назвав регіони України з найвищими пенсіями

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.

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