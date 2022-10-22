ПФУ назвав регіони України з найвищими пенсіями

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 жовтня 2022 року. Загалом в Україні налічується 10726239 пенсіонерів, середня пенсія становить 4539 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 6 231 гривня. Далі йдуть Донецька (5 749 гривень), Луганська (5 309 гривень) та Дніпропетровська області (5 075 гривень). Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 490 гривень), Закарпатській (3 631 гривня) та Чернівецькій (3 656 гривень) областях.