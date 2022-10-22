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ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими пенсиями

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Украина, Суббота 22 октября 2022 15:50
ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими пенсиями Фото: самые высокие пенсии в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 октября 2022 года. Всего в Украине насчитывается 10 726 239 пенсионеров, средняя пенсия составляет 4 539 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 6 231 гривна. Далее идут Донецкая (5 749 гривен), Луганская (5 309 гривен) и Днепропетровская области (5 075 гривен).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (3 490 гривен), Закарпатской (3 631 гривна) и Черновицкой (3 656 гривен) областях.

ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими пенсиями

Напомним, с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 231 грн.

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