ПФУ назвав регіони України з найбільшою кількістю пенсіонерів

У червні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333,2 тисячі осіб. Це на 14,9 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 875,1 тисячі осіб. Крім того, у Києві 751,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 704,3 тисячі, у Львівській області - 671,1 тисячі, у Донецькій області - 605,2 тисячі осіб.
Інформація про чисельність одержувачів пенсій через банки та виплатні об'єкти поштового зв'язку за червень 2025 року (тисяч осіб)
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 495 тисяч. Решта 1 млн 838,2 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.
Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.
Станом на 1 липня 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 57,8%. У цьому держбанку отримують гроші 4,913 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,1%, пенсії отримують 2,644 млн осіб).
У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 302,8 тисячі осіб (3,6%). В інших банках отримують гроші 635,6 тисячі осіб (7,5%).
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-червень 2025 року склала 335,2 млрд гривень, що на 12,1% більше, ніж у 2024 році (299,1 млрд гривень).
Нагадаємо, у грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисячі менше, ніж рік тому.
Станом на 1 липня 2025 року середня пенсія становила 6 410 гривень. Серед регіонів найвищі пенсії в Києві - 8 857 гривень. Далі йдуть Донецька (7 840 гривень), Луганська (7 322 гривні), Дніпропетровська (7 134 гривні) та Київська області (6 814 гривень).
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