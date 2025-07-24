ПФУ назвал регионы Украины с самым большим числом пенсионеров

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 875,1 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 751,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,3 тысячи, во Львовской области - 671,1 тысячи, в Донецкой области - 605,2 тысячи человек.

Информация о численности получателей пенсий через банки и выплатные объекты почтовой связи за июнь 2025 года (тысяч человек)



Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Рейтинг банков

По состоянию на 1 июля 2025 года доля ПриватБанка в выплате пенсий составляет 57,8%. В этом госбанке получают деньги 4,913 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,1%, пенсии получают 2,644 млн человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 302,8 тысячи человек (3,6%). В других банках получают деньги 635,6 тысячи человек (7,5%).



По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-июнь 2025 года составила 335,2 млрд гривен, что на 12,1% больше, чем в 2024 году (299,1 млрд гривен).

