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ПФУ назвав області України з найвищими пенсіями

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 15:53
ПФУ назвав області України з найвищими пенсіями Фото: пенсіонери в Києві отримують 6,3 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 січня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 4623 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 6 337 гривень. Далі йдуть Донецька (5 819 гривень), Луганська (5 365 гривень) та Дніпропетровська області (5 126 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 535 гривень), Закарпатській (688 гривень) та Чернівецькій (3 712 гривень) областях.

ПФУ назвав області України з найвищими пенсіями

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

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