ПФУ назвал области Украины с самыми высокими пенсиями

Фото: пенсионеры в Киеве получают 6,3 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 января 2023 года. Всего в Украине насчитывается 10,7 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 4 623 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 6 337 гривен. Далее идут Донецкая (5 819 гривен), Луганская (5 365 гривен) и Днепропетровская области (5 126 гривен). Самые низкие пенсии в Тернопольской (3 535 гривен), Закарпатской (3 688 гривен) и Черновицкой (3 712 гривен) областях.