ПФУ назвав дати виплат ВПО у вересні та головну умову для їх отримання

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, як і раніше, виплачують двічі на місяць - 15 і 28 числа. Суми залишаються незмінними, однак держава посилила контроль за актуальністю даних отримувачів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №709 Кабінету Міністрів України.
Кошти, як і раніше, надходять двома періодами - 15 і 28 числа щомісяця. Розмір допомоги не змінився: 3 тисячі гривень отримують діти та особи з інвалідністю, 2 тисячі гривень - усі інші категорії ВПО.
Раніше виплати могли надходити тривалий час без додаткових перевірок. Тепер держава ретельно відстежує будь-які зміни в житті отримувачів. Якщо актуальні дані людини відрізняються від інформації в офіційних реєстрах, нарахування автоматично призупиняють до з'ясування всіх обставин.
Щоб виплати надходили без затримок, варто самостійно подбати про актуалізацію інформації. Це стосується таких ситуацій:
Дізнатись інформацію про стан виплат і перевірити власні дані можна кількома способами:
Держава ретельно контролюватиме строки перебування за кордоном, переїзди на нове місце проживання в Україні, а також зміни у майновому стані чи складі родини. Тому не варто зволікати з інформуванням про особисті обставини - це допоможе не втратити право на державну підтримку.
Нагадаємо, українці, які надають безоплатний прихисток ВПО, теж можуть щомісяця отримувати компенсацію від держави - утім, за фіктивні дані чи родинні зв'язки у виплаті можуть відмовити.
Раніше ми також пояснювали, куди звертатись, якщо виплата затрималась - гроші на проживання перераховують двічі на місяць, і затримка найчастіше не означає втрату права на допомогу.
Крім того, ПФУ назвав сім причин, через які переселенців можуть позбавити щомісячної допомоги - серед них значні покупки, великий депозит чи тривале перебування за кордоном.