ПФУ назвал даты выплат ВПО в сентябре и главное условие для их получения

Помощь на проживание внутри перемещенным лицам по-прежнему выплачивают дважды в месяц – 15 и 28 числа. Суммы остаются неизменными, однако государство усилило контроль за актуальностью данных получателей
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №709 Кабинета Министров Украины.
Средства по-прежнему поступают двумя периодами - 15 и 28 числа ежемесячно. Размер помощи не изменился: 3 тысячи гривен получают дети и лица с инвалидностью, 2 тысячи гривен - все другие категории ВПО.
Раньше выплаты могли поступать длительно без дополнительных проверок. Теперь государство тщательно отслеживает какие-либо изменения в жизни получателей. Если актуальные данные человека отличаются от информации в официальных реестрах, то начисления автоматически приостанавливают до выяснения всех обстоятельств.
Чтобы выплаты поступали без задержек, следует самостоятельно позаботиться об актуализации информации. Это касается следующих ситуаций:
Узнать информацию о состоянии выплат и проверить собственные данные можно несколькими способами:
Государство будет тщательно контролировать сроки пребывания за границей, переезды на новое место жительства в Украине, а также изменения в имущественном состоянии или составе семьи. Поэтому не стоит тянуть информирование о личных обстоятельствах - это поможет не потерять право на государственную поддержку.
Напомним, украинцы, предоставляющие безвозмездное убежище ВПО, тоже могут ежемесячно получать компенсацию от государства - впрочем, за фиктивные данные или родственные связи в выплате могут отказать.
Ранее мы также объясняли, куда обращаться, если выплата задержалась - деньги на проживание перечисляют дважды в месяц, и задержка чаще всего не означает утрату права на пособие.
Кроме того, ПФУ назвал семь причин, по которым переселенцев могут лишить ежемесячного пособия - среди них значительные покупки, большой депозит или длительное пребывание за границей.