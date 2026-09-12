ПФУ назвал даты выплат ВПО в сентябре и главное условие для их получения

Средства по-прежнему поступают двумя периодами - 15 и 28 числа ежемесячно. Размер помощи не изменился: 3 тысячи гривен получают дети и лица с инвалидностью, 2 тысячи гривен - все другие категории ВПО.

Раньше выплаты могли поступать длительно без дополнительных проверок. Теперь государство тщательно отслеживает какие-либо изменения в жизни получателей. Если актуальные данные человека отличаются от информации в официальных реестрах, то начисления автоматически приостанавливают до выяснения всех обстоятельств.

Кому нужно обновить данные

Чтобы выплаты поступали без задержек, следует самостоятельно позаботиться об актуализации информации. Это касается следующих ситуаций:

семья переехала в другой город, поселки или даже изменила адрес в пределах одного населенного пункта;

в семье кто-то родился, умер или произошли другие изменения в составе семьи, влияющих на назначение помощи;

человек впервые представляет документы на назначение выплат;

появились новые активы, изменился доход или имущественное положение;

человеку раньше отказали в начислении средств, а теперь он имеет документально подтвержденные доходы и хочет возобновить выплаты.

Как проверить свои данные

Узнать информацию о состоянии выплат и проверить собственные данные можно несколькими способами:

на портале ПФУ;

в приложении "Дія";

по телефону бесплатной горячей линии ПФУ 0800-503-753 ;

в сервисном центре ПФУ.

Государство будет тщательно контролировать сроки пребывания за границей, переезды на новое место жительства в Украине, а также изменения в имущественном состоянии или составе семьи. Поэтому не стоит тянуть информирование о личных обстоятельствах - это поможет не потерять право на государственную поддержку.