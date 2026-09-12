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ПФУ назвал даты выплат ВПО в сентябре и главное условие для их получения

07:44 12.09.2026 Сб
2 мин
Суммы остаются те же, но есть условие, о котором следует знать заранее
aimg Екатерина Коваль
Фото: выплаты ВПО могут приостановить (Getty Images)

Помощь на проживание внутри перемещенным лицам по-прежнему выплачивают дважды в месяц – 15 и 28 числа. Суммы остаются неизменными, однако государство усилило контроль за актуальностью данных получателей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №709 Кабинета Министров Украины.

Средства по-прежнему поступают двумя периодами - 15 и 28 числа ежемесячно. Размер помощи не изменился: 3 тысячи гривен получают дети и лица с инвалидностью, 2 тысячи гривен - все другие категории ВПО.

Раньше выплаты могли поступать длительно без дополнительных проверок. Теперь государство тщательно отслеживает какие-либо изменения в жизни получателей. Если актуальные данные человека отличаются от информации в официальных реестрах, то начисления автоматически приостанавливают до выяснения всех обстоятельств.

Кому нужно обновить данные

Чтобы выплаты поступали без задержек, следует самостоятельно позаботиться об актуализации информации. Это касается следующих ситуаций:

  • семья переехала в другой город, поселки или даже изменила адрес в пределах одного населенного пункта;
  • в семье кто-то родился, умер или произошли другие изменения в составе семьи, влияющих на назначение помощи;
  • человек впервые представляет документы на назначение выплат;
  • появились новые активы, изменился доход или имущественное положение;
  • человеку раньше отказали в начислении средств, а теперь он имеет документально подтвержденные доходы и хочет возобновить выплаты.

Как проверить свои данные

Узнать информацию о состоянии выплат и проверить собственные данные можно несколькими способами:

  • на портале ПФУ;
  • в приложении "Дія";
  • по телефону бесплатной горячей линии ПФУ 0800-503-753 ;
  • в сервисном центре ПФУ.

Государство будет тщательно контролировать сроки пребывания за границей, переезды на новое место жительства в Украине, а также изменения в имущественном состоянии или составе семьи. Поэтому не стоит тянуть информирование о личных обстоятельствах - это поможет не потерять право на государственную поддержку.

Напомним, украинцы, предоставляющие безвозмездное убежище ВПО, тоже могут ежемесячно получать компенсацию от государства - впрочем, за фиктивные данные или родственные связи в выплате могут отказать.

Ранее мы также объясняли, куда обращаться, если выплата задержалась - деньги на проживание перечисляют дважды в месяц, и задержка чаще всего не означает утрату права на пособие.

Кроме того, ПФУ назвал семь причин, по которым переселенцев могут лишить ежемесячного пособия - среди них значительные покупки, большой депозит или длительное пребывание за границей.

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