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ПФУ назвал сумму выплаченных пенсий за месяц

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 февраля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за февраль на пенсии направлено 40,2 млрд гривен. Сумма не изменилась по сравнению с январем 2021 года (40,2 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Отметим, Кабинет министров решил провести плановую индексацию пенсий в марте 2021 года с коэффициентом 1,11. Перерасчет коснется 8 миллионов пенсионеров. В среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

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Новости Украины пенсииПенсионный фонд Украины
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