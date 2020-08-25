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ПФУ назвав суму виплачених пенсій за місяць

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 17:03
ПФУ назвав суму виплачених пенсій за місяць
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

У серпні загальна сума пенсій в порівнянні з липнем не змінилися

Пенсійний фонд України 25 серпня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Лише за серпень 2020 року на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що стільки ж, як і в липні 2020 року (39,2 млрд гривень).

ПФУ назвав суму виплачених пенсій за місяць

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 24 липня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць.

Всього за липень на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року (38,8 млрд гривень).

Пенсійний фонд України (ПФУ) 3 серпня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. Виплата пенсій проводиться в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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