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ПФУ назвал средний размер повышения пенсий с 1 июля

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года. Повышение получили более 5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ.

В частности, согласно закону о госбюджете, с 1 июля 2021 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 1769 грн до 1854 грн.

"Пересчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума проведен около 9,13 млн человек, размер пенсий увеличен 5,42 млн человек, средний размер их повышения - 49,35 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведен перерасчет страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая за это время не повышалась. В пределах максимального размера пенсии установлена ежемесячная доплата в размере до 100 грн. Пенсии повышены для 203,2 тысяч человек. Средний размер повышения - 75,68 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

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