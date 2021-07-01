RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року. Підвищення отримали більше 5 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПФУ.

Зокрема, відповідно до закону про держбюджет з 1 липня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс з 1769 грн до 1854 грн.

"Перерахунки пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму проведено близько 9,13 млн осіб, розмір пенсій збільшено 5,42 млн осіб, середній розмір їх підвищення - 49,35 грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, здійснено перерахунок страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка за цей час не перераховувалася та не підвищувалася. В межах максимального розміру пенсії встановлено щомісячну доплату в розмірі до 100 грн. Пенсії підвищені для 203,2 тисяч осіб. Середній розмір підвищення - 75,68 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати склав 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсії