ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня

Зокрема, відповідно до закону про держбюджет з 1 липня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс з 1769 грн до 1854 грн.

"Перерахунки пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму проведено близько 9,13 млн осіб, розмір пенсій збільшено 5,42 млн осіб, середній розмір їх підвищення - 49,35 грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, здійснено перерахунок страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка за цей час не перераховувалася та не підвищувалася. В межах максимального розміру пенсії встановлено щомісячну доплату в розмірі до 100 грн. Пенсії підвищені для 203,2 тисяч осіб. Середній розмір підвищення - 75,68 грн.