ПФУ назвал средний размер пенсий для разных категорий

Больше всего получают бывшие чиновники
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.
По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составлял 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.
Распределение пенсионеров по видам и размеру назначенных выплат на 1 января 2020 года:
Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.
Напомним, Пенсионный фонд Украины 3 февраля 2020 года начал финансирование пенсий за месяц. По данным ПФУ, на пенсии направлены первые 1,085 млрд грн.