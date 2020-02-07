ПФУ назвал средний размер пенсий для разных категорий

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составлял 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размеру назначенных выплат на 1 января 2020 года:

по возрасту - 3064 грн, 75,4% пенсионеров,

по инвалидности - 2641 грн, 12,8% пенсионеров,

в случае утраты кормильца - 2916 грн, 5,7% пенсионеров,

за выслугу лет - 4500 грн, 5,4% пенсионеров,

социальные пенсии - 1644 грн, 0,7% пенсионеров.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 3 февраля 2020 года начал финансирование пенсий за месяц. По данным ПФУ, на пенсии направлены первые 1,085 млрд грн.