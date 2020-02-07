ПФУ назвав середній розмір пенсій для різних категорій

Найбільше отримують колишні чиновники
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню розмір виплат різним категоріям пенсіонерів станом на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.
За даними ПФУ, середній розмір виплати для 11,3 млн пенсіонерів становив 3082,98 грн. При цьому продовжували працювати 2,6 млн пенсіонерів.
Розподіл пенсіонерів за видами та розміром призначених виплат на 1 січня 2020 року:
Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України 3 лютого 2020 року почав фінансування пенсій за місяць. За даними ПФУ, на пенсії спрямовані перші 1,085 млрд грн.