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ПФУ начал выплату февральских пенсий

Новости » Экономика     04.02.2020 - 11:35
ПФУ начал выплату февральских пенсий
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

На пенсии направлен первый миллиард

Пенсионный фонд Украины 3 февраля 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным ПФУ, на пенсии направлены первые 1,085 млрд грн.

ПФУ начал выплату февральских пенсий

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 24 января завершил финансирование пенсий за январь 2020 года. По данным ведомства, на пенсии за январь направлено 35,8 млрд грн, что несколько больше, чем в декабре 2019 года (35,5) млрд грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн. В то же время 35,5% украинских пенсионеров получают до 2000 грн.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года 71% украинцев считали, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги.

Более 70% украинцев хотят от государства максимум бесплатных услуг ПФУ увеличил выплату пенсий в начале 2020 года
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