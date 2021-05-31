ПФУ назвал размер повышения пенсий с начала года

В частности, с 1 января 2021 года неработающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, минимальная пенсия по возрасту установлена в размере 40% минимальной заработной платы (6000 грн х 40% = 2 400 грн). Перерасчет проведен для 2,3 млн человек, средний размер повышения - 350 гривен.

Также с 1 января военнослужащим/военнообязанным, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, размер пенсии по инвалидности исчислен с пятикратного размера минимальной заработной платы. Пенсии перечислены 18 тысяч человек.

С 1 марта лицам, которым исполнилось 80 лет и более, и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат, не достигает 10,340 тыс. гривен, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 грн. Если в результате проведенного перерасчета размер пенсии не достиг 2600 гривен, установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Перерасчет проведен для 1,4 млн человек, средний размер повышения - 499 гривен.

Также с 1 марта перерассчитаны пенсии, назначенные в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). Перерасчет проведен для 7,9 млн человек, средний размер повышения - 300 гривен. Плановая индексация проведена с коэффициентом 1,11. При этом, минимальный размер повышения - 100 гривен; у лиц, которые приобрели страховой стаж 35 лет мужчины и 50 лет женщины, минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже 2 200 грн.