ПФУ назвал размер повышения пенсий с 1 декабря

Средний размер повышения составил 41 грн, но некоторые получили больше
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону "О государственном бюджете на 2019 год". Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отметили в пресс-службе, размер минимальной пенсии по возрасту повышен на 74 грн - с 1564 грн. до 1638 грн. Кроме того, перерассчитаны 227,7 тысяч пенсий военным пенсионерам.
По данным ПФУ, перерасчет осуществлен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены 5,8 млн лицам. Среднее повышение составило 41,25 грн.
Распределение пенсионеров по величине повышения составляет:
Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.
Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.