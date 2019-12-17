ПФУ назвав розмір підвищення пенсій з 1 грудня

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно до закону "Про державний бюджет на 2019 рік". Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, розмір мінімальної пенсії за віком підвищено на 74 грн - з 1564 грн до 1638 грн. Крім того, перераховано 227,7 тисяч пенсій військовим пенсіонерам.

За даними ПФУ, перерахунок здійснено для 9,4 млн осіб, а пенсії підвищено 5,8 млн особам. Середнє підвищення склало 41,25 грн.

Розподіл пенсіонерів за розмірами підвищення складає:

до 100 грн - 5610,6 тис. осіб

від 100 до 300 грн - 145,9 тис осіб

від 300 до 500 грн - 29,3 тис. осіб

від 500 до 700 грн - 7,0 тис. осіб

понад 700 грн - 18,0 тис. осіб

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 грудня 2019 року підвищено на 74 грн до 1638 грн. Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів.