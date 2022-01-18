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ПФУ назвал категорию украинцев с пенсиями 90 тысяч гривен

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2022 года средний размер пожизненного денежного содержания судей составил 90,8 тысяч гривен. За год пенсии судей выросли на 33,6% (с 67,9 тысяч гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

  • пенсии по возрасту - 8 051 951 человек, средняя пенсия - 3 944,81 гривен,
  • по инвалидности - 1 491 113 человек, средняя пенсия - 3 269,78 гривен,
  • в связи с потерей кормильца - 637 669 человек, средняя пенсия - 3 730,71 гривен,
  • за выслугу лет - 588 470 человек, средняя пенсия - 6 442,85 гривен,
  • социальные пенсии - 68 284 человек, средняя пенсия - 1 955,65 гривен,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 630 человек, средняя пенсия - 90 822,18 гривен.


Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%.

Напомним, средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).

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