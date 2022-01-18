ПФУ назвал категорию украинцев с пенсиями 90 тысяч гривен

По состоянию на 1 января 2022 года средний размер пожизненного денежного содержания судей составил 90,8 тысяч гривен. За год пенсии судей выросли на 33,6% (с 67,9 тысяч гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%.

Напомним, средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).