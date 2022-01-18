ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПФУ назвав категорію українців з пенсіями 90 тисяч гривень

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 січня 2022 13:08
ПФУ назвав категорію українців з пенсіями 90 тисяч гривень Фото: пенсії суддів в Україні досягли 90 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2022 року середній розмір довічного грошового утримання суддів склав 90,8 тисяч гривень. За рік пенсії суддів зросли на 33,6% (з 67,9 тисяч гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, середні виплати становили:

  • пенсії за віком - 8 051 951 осіб, середня пенсія - 3 944,81 гривень,
  • по інвалідності - 1 491 113 осіб, середня пенсія - 3 269,78 гривень,
  • у зв'язку з втратою годувальника - 637 669 осіб, середня пенсія - 3 730,71 гривень,
  • за вислугу років - 588 470 осіб, середня пенсія - 6 442,85 гривень,
  • соціальні пенсії - 68 284 осіб, середня пенсія-1 955,65 гривень,
  • довічне грошове утримання суддів - 3 630 осіб, середня пенсія - 90 822,18 гривень.


ПФУ назвав категорію українців з пенсіями 90 тисяч гривень

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8%.

Нагадаємо, середня пенсія суддів за 2020 рік зросла на 48,1% (на 22 087,12 Гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік