ПФУ назвав категорію українців з пенсіями 90 тисяч гривень
Фото: пенсії суддів в Україні досягли 90 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 1 січня 2022 року середній розмір довічного грошового утримання суддів склав 90,8 тисяч гривень. За рік пенсії суддів зросли на 33,6% (з 67,9 тисяч гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, середні виплати становили:
- пенсії за віком - 8 051 951 осіб, середня пенсія - 3 944,81 гривень,
- по інвалідності - 1 491 113 осіб, середня пенсія - 3 269,78 гривень,
- у зв'язку з втратою годувальника - 637 669 осіб, середня пенсія - 3 730,71 гривень,
- за вислугу років - 588 470 осіб, середня пенсія - 6 442,85 гривень,
- соціальні пенсії - 68 284 осіб, середня пенсія-1 955,65 гривень,
- довічне грошове утримання суддів - 3 630 осіб, середня пенсія - 90 822,18 гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8%.
Нагадаємо, середня пенсія суддів за 2020 рік зросла на 48,1% (на 22 087,12 Гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).