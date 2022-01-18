ПФУ назвав категорію українців з пенсіями 90 тисяч гривень

Станом на 1 січня 2022 року середній розмір довічного грошового утримання суддів склав 90,8 тисяч гривень. За рік пенсії суддів зросли на 33,6% (з 67,9 тисяч гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8%.

Нагадаємо, середня пенсія суддів за 2020 рік зросла на 48,1% (на 22 087,12 Гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).