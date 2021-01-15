ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривен

Относительно высокие пенсии получают 3% украинцев
Пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).
Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.
Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.